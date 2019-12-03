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Индексация московских тарифов ЖКХ в 2020 году не превысит инфляции

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличат до 18,86 рубля за кв. м, изменения тарифов на коммунальные услуги не произойдет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Рост тарифов ЖКХ в Москве в 2020 году сохранится в пределах инфляции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Рост тарифов на ЖКХ в 2020 году не превысит уровня инфляции. Ставка платы за содержание жилого помещения с 1 января 2020 года будет проиндексирована на 5%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,7% - с 18,19 руб. за кв. м до 18,86 руб. за кв. м. Изменения тарифов на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) с 1 января 2020 г. не произойдет", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7%. При этом рост тарифов на коммунальные услуги в Москве в целом с 2012 года будет ниже накопленной инфляции за аналогичный период.

"Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме. Также в бюджет города Москвы на 2020 год включены расходы на содержание и благоустройство придомовых территорий, традиционно не включаемые в плату за жилищные услуги для населения", - отмечается в сообщении.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2019 года выросли в Москве в среднем на 1,7%. Их рост произошел впервые с 2017 года и был обусловлен инфляцией и увеличением с начала 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. С 1 июля тарифы были проиндексированы еще раз, они выросли на 2,4%.

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