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"Автотор" намерен построить 42 тыс. кв. м жилья для своих работников в Калининграде

Это планируется сделать в течение трех лет

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Автомобильный холдинг "Автотор" разработал собственную жилищную политику и намерен построить 42 тыс. кв. м жилья для работников в Калининграде в течение трех лет. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель совета директоров компании Валерий Горбунов.

"Сейчас оформляется контракт на покупку земельного участка, на котором планируем построить 42 тыс. кв. м жилья. Разноэтажного, с закрытой инфраструктурой, дающей возможность и детские учреждения иметь, элементарные парковки и торговые сети, и общественное питание, и кафе, и клуб по интересам и так далее", - сказал Горбунов, уточнив, что речь идет об участке в районе поселка им. Александра Космодемьянского, входящего в черту Калининграда.

Председатель совета директоров автохолдинга добавил, что средняя площадь квартир в новом комплексе составит порядка 65 кв. м. Ввод жилья в нем планируется в течение ближайших трех лет.

Работники "Автотора" смогут получать квартиры в этом комплексе на льготных условиях, например, аренда с правом выкупа, покупка по сниженным ценам. Наиболее ценным специалистам жилье планируется предоставлять бесплатно на условиях обязательной работы на предприятии определенный период времени, либо разработки проектов для компании.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Компания выпускает автомобили под марками BMW, Kia, Hyundai. Общий объем производства с момента открытия превысил 2 млн автомобилей. В 2013 году холдинг приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.

Теги
РоссияКалининградская область
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