Девелопер "Эталон" передаст поликлинику администрации Красногорска в 2020 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа "Эталон" передаст в собственность администрации Красногорского городского округа поликлинику, которая откроется в начале 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба девелопера.

"Здание будет передано в собственность администрации Красногорского городского округа с чистовой отделкой и с необходимым оборудованием, поставки которого планируется начать в феврале 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе девелопера, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже получено, объект будет передан в собственность города в 2020 году. Детско-взрослая поликлиника (на 273 и 140 посещений в смену соответственно) площадью более 6 тыс. кв. м откроется в Красногорске по адресу: бульвар Космонавтов, 4А, на территории жилого комплекса "Изумрудные холмы". Поликлиника будет специализироваться на широком спектре лечебных и диагностических услуг. Объем инвестиций в строительство в компании не уточнили.

Как рассказал ТАСС глава Московского территориального управления группы "Эталон" Максим Берлович, на сегодняшний день на территории микрорайона построено восемь инфраструктурных объектов: три детских сада, общеобразовательная школа на 1,1 тыс. мест, две начальных школы, детская художественная школа, хореографическая школа "Вдохновение".

Группа "Эталон" основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента своего основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Активы группы "Эталон" с учетом приобретения "Лидер-Инвест" и стопроцентной доли в проекте "Зил-Юг" включают в себя 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок. Их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м.