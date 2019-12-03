Медведев допустил введение более гибких правил обеспечения сирот жильем

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Государство может разработать более гибкие, чем сейчас, правила обеспечения сирот жильем, по этому вопросу будет проводиться совещание. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве.

Одна из посетительниц предложила заменить выдачу квартир сиротам после достижения ими совершеннолетия на предоставление денежных выплат, чтобы они сами могли выбрать жилье в том регионе, который им удобен.

"У меня в середине декабря запланировано совещание о том, как применять закон или как модернизировать закон о жилье для детей-сирот", - сказал Медведев, отметив, что ситуации у людей бывают разные. "Я и с главами регионов говорил, здесь надо подумать, может быть, действительно посмотреть какие-то более гибкие возможности, более гибкие инструменты", - добавил премьер.

Он не исключил, что в некоторых субъектах РФ удобнее было бы предоставлять денежные выплаты на жилье, которыми сироты могли бы распорядиться. "Тогда государство должно за этими деньгами контроль установить, потому что люди тоже все разные. <...> Нужно посмотреть на набор возможностей для детей-сирот", - заключил Медведев.

Глава кабмина отметил, что ограничения в этой сфере связаны с тем, что в некоторых случаях дети-сироты получают квартиры и затем их "утрачивают по разным причинам". "В результате то хорошее дело, которое делает государство, когда квартиру передает сначала в пользование, а потом в собственность сироте, не достигает цели: и человек эту квартиру утратил, и государство деньги потратило немаленькие", - сказал премьер.