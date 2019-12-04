ЦБ может защитить целевые счета застройщиков от судебных приставов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Центральный банк рассматривает возможность защиты целевых счетов застройщиков от судебных приставов. Об этом в интервью газете "Известия" рассказала заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова

"Рассматривается вопрос о введении иммунитета расчетных счетов застройщика, имеющих целевое использование, к исполнительным документам; а также о возможности использовать новый механизм региональными и муниципальными властями для расселения ветхого жилья", - сказала она.

Зампред ЦБ также отметила, что средняя ставка для застройщика на всем жизненном цикле кредита достигает 5-7%. "Первоначальная рыночная ставка может составлять порядка 12-13%, но по мере поступления денежных средств на счета эскроу она снижается. Если уровень покрытия заемных средств деньгами на счетах эскроу выше 100%, с чем мы уже сталкиваемся в ряде случаев и видим на конкретных примерах, то ставка может быть и 1%, и ниже", - добавила она.

По словам Поляковой, сегодня банки одобрили застройщикам кредиты на 682 млрд рублей, заключено 542 соответствующих договора. Она напомнила, что до перехода на проектное финансирование в строительство жилья было вложено порядка 4 трлн рублей, из них 650 млрд рублей составляли средства банков, 400 млрд рублей - собственные средства застройщиков. Остальные средства приносили застройщикам дольщики.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.