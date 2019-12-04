{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума может до конца года передать Минстрою функции заказчика информационной системы ЖКХ

Сейчас полномочиями заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы, наделена Минкомсвязь

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержал и рекомендовал нижней палате парламента принять до конца года законопроект об определении Минстроя заказчиком государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Законопроект был инициирован правительством в конце октября.

"У нас подготовлено положительное заключение. Предлагается рекомендовать 10 декабря принять в первом чтении, 12-го - во втором, 17-го - в третьем. Законопроект, с одной стороны, технический, с другой - принципиальный и важный. Нужно его запустить до конца года", - сказала в среду на заседании комитета его председатель Галина Хованская. Она отметила, что к законопроекту подготовлена одна поправка - передача Минстрою авторских прав на ГИС ЖКХ.

Как пояснил ТАСС ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, после принятия законопроекта распоряжение правительства, согласно которому оператором ГИС ЖКХ выступает ФГУП "Почта России", утратит силу. "Кто может быть новым оператором системы, пока никто не знает", - сказал он.

Согласно законопроекту, Минстрой станет заказчиком ГИС ЖКХ, что позволит министерству получать более полные сведения в данной сфере, а также аккумулировать актуальную информацию о ее состоянии. Ожидается, что принятие законопроекта окажет положительное влияние на регулирование сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас полномочиями заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы, наделена Минкомсвязь.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Воспользоваться официальным сайтом ГИС ЖКХ могут все граждане РФ.

Теги
РоссияХованская, Галина Петровна
Реклама на ТАСС
Ленинградская область заключила 90% контрактов на расселение аварийного жилья до 2020 года
В регионе также выделили 400 млн рублей для расселения домов, которые не попали в список на 1 января 2017 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС