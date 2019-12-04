Дума может до конца года передать Минстрою функции заказчика информационной системы ЖКХ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержал и рекомендовал нижней палате парламента принять до конца года законопроект об определении Минстроя заказчиком государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Законопроект был инициирован правительством в конце октября.

"У нас подготовлено положительное заключение. Предлагается рекомендовать 10 декабря принять в первом чтении, 12-го - во втором, 17-го - в третьем. Законопроект, с одной стороны, технический, с другой - принципиальный и важный. Нужно его запустить до конца года", - сказала в среду на заседании комитета его председатель Галина Хованская. Она отметила, что к законопроекту подготовлена одна поправка - передача Минстрою авторских прав на ГИС ЖКХ.

Как пояснил ТАСС ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, после принятия законопроекта распоряжение правительства, согласно которому оператором ГИС ЖКХ выступает ФГУП "Почта России", утратит силу. "Кто может быть новым оператором системы, пока никто не знает", - сказал он.

Согласно законопроекту, Минстрой станет заказчиком ГИС ЖКХ, что позволит министерству получать более полные сведения в данной сфере, а также аккумулировать актуальную информацию о ее состоянии. Ожидается, что принятие законопроекта окажет положительное влияние на регулирование сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас полномочиями заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы, наделена Минкомсвязь.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Воспользоваться официальным сайтом ГИС ЖКХ могут все граждане РФ.