Госдума упростила строительство социальных объектов на Байкале

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, регулирующий порядок строительства объектов социального назначения на Байкале без проведения государственной экологической экспертизы.

Как следует из сопроводительных документов, целью инициативы является "упрощение строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры" на Байкальской природной территории путем освобождения ряда из них от обязательной государственной экологической экспертизы. Согласно действующим нормам, ей подлежат все соцобъекты, строящиеся вблизи озера. По мнению кабмина, указанное требование нецелесообразно распространять на объекты, "не оказывающие значительного и умеренного воздействия на окружающую среду". Перечень соответствующих соцобъектов будет устанавливать правительство РФ.

Законопроектом также предлагается внести изменения в Градостроительный кодекс для упрощения процедуры подачи документов для проведения экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на Байкале.

Как сообщил ТАСС глава комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, кабмин уже подготовил проект подзаконного акта, устанавливающего перечень соцобъектов, строительство которых вблизи озера возможно без проведения экологической экспертизы. "На протяжении полугода мы работали, запросили у них скорректированный подзаконный акт с полным перечислением объектов…, там остались только объекты социальной инфраструктуры: образовательные, медицинские, социальные учреждения. А все досуговое, клубное, развлекательное оттуда было исключено", - уточнил он.

Парламентарий напомнил, что 2,5 года назад президент РФ поставил задачу упростить процедуру строительства объектов социальной инфраструктуры на Байкале. "Это значит, что школы, больницы, ФАПы, детские сады надо было разрешить, - отметил депутат. - К сожалению, до этого примерно 2,5 млн граждан, которые проживают на этой территории, были лишены этой возможности".

Опасения эсеров

В ходе обсуждения законопроекта депутат фракции "Справедливая Россия" Анатолий Грешневиков, напротив, призвал ужесточить требования к строительству любых объектов вблизи озера. "Наша задача, наоборот, сделать все возможное, чтобы экологическая экспертиза, в том числе для медицинских учреждений, была обязательной… Мы должны принять решение, чтобы каждый объект проходил экологическую экспертизу", - сказал он.

Справоросс выразил обеспокоенность, что освобождение соцобъектов от экологической экспертизы станет законодательной лазейкой. "Главная причина принятия закона - отменить экологическую экспертизу так называемых социально значимых объектов. Хотя нам обещали, что будет два-три объекта, а их там [в проекте перечня] 200. И нет гарантий, что под вывеской этих объектов не будут другие объекты построены", - считает депутат.

По его словам, экспертиза требует средств и времени, но "дороже обойдется" загрязнение озера. "Нецелесообразно подвергать озеро Байкал столь опасному решению", - заключил он.

Согласно закону "Об охране озера Байкал", в Байкальскую природную территорию входят зоны, прилегающие к озеру, а также "прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 км на запад и северо-запад от него".

Новость обновлена (13:38 мск) - добавлены высказывания депутатов