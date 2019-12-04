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Госдума усиливает защиту прав добросовестных приобретателей недвижимости

Согласно документу, истребовать жилье, купленное у мошенников, основываясь на информации из государственного реестра, можно только в судебном порядке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект, который позволит признать добросовестными приобретателями тех лиц, которые купили недвижимость у мошенников, основываясь на информации из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

"У нас, к сожалению, складываются ситуации, когда приобретается жилье гражданами у мошенников по различным схемам, когда те, кто продавал, не имели права это делать", - пояснил журналистам глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Таким пострадавшим лицам, как правило, сейчас не выплачиваются компенсации.

"Смысл заключается в том, что, если покупатель основывался на государственном реестре прав на недвижимое имущество, то мы его в соответствии с законом признаем добросовестным. Соответственно, оспорить его право возможно только в суде", - пояснил депутат.

Кроме того, предлагается "механизм, в соответствии с которым истребовать это жилье можно только в судебном порядке, если вдруг в суде будет доказано, что жилье продавал тот, кто не имел права это делать", добавил Крашенинников. Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года и будет иметь обратную силу.

Ранее Госдума приняла закон о выплате компенсаций добросовестным приобретателям жилья, которое было изъято у них по решению суда из-за того, что предыдущие сделки с ним были совершены с нарушениями закона. При этом собственник может выбрать, будет ли ему начислена компенсация по кадастровой или по рыночной стоимости недвижимости.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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