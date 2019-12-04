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Ленинградская область заключила 90% контрактов на расселение аварийного жилья до 2020 года

В регионе также выделили 400 млн рублей для расселения домов, которые не попали в список на 1 января 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области заключили 90% контрактов на переселение жителей из аварийного жилья в этом и следующем году по программе нацпроекта "Жилье и городская среда". Дома, которые не вошли в программу, финансируются отдельно из регионального бюджета, сообщил в среду на пресс-конференции по итогам года губернатор области Александр Дрозденко.

"Всего до конца года мы должны приобрести жилья на 8 тыс. кв. м. Это серьезная цифра, она нам поставлена как плановая задача, по нацпроекту мы должны заключить договоров на 90% от программы этого года и 2020 года, эта цифра уже выполнена. Мы пошли по пути не строительства жилья, мы пошли по программе покупки жилья, пока мы программу выполняем и сомнений в реализации программы у нас нет", - сказал Дрозденко.

Он добавил, что регион также принял решение включить часть домов во "внепрограммную часть" по расселению аварийного жилья. "Это те дома, которые не попали на 1 января 2017 года в список, но они реально аварийные. Мы включаем во внепрограммную часть и финансируем 100% за счет бюджета Ленинградской области, и уже на такие цели выделили 400 млн рублей, и мы еще будем выделять деньги по мере включения таких домов. Мы не хотим подвергать риску наших жителей", - отметил глава региона.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

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Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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