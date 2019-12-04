Топ-10 ипотечных банков РФ снизили базовые ставки по кредитам на новостройки до менее 9%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Десять из 15 крупнейших ипотечных банков России снизили в декабре ипотечные ставки по ипотечным кредитам на новостройки до уровня менее 9%. Такие данные содержатся в совместном мониторинге ДОМ.РФ и FRG, опубликованном в среду.

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"На 2 декабря у 10 из 15 крупнейших ипотечных банков базовые ставки предложения на новостройки для широкого круга заемщиков составляют менее 9%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к началу декабря средние ставки предложения по ипотеке на новостройки 15 крупнейших ипотечных банков составили 8,96%. Как отмечают в аналитическом центре ДОМ.РФ, такая динамика связана со снижением уровня фактической и ожидаемой инфляции, стоимости фондирования и ключевой ставки Банка России. "Потенциал снижения ставок и стоимости фондирования еще не исчерпан: по итогам первого квартала 2020 года текущий уровень ставок предложения отразится в фактических ставках выдачи", - говорится в материалах.

Как сообщалось, с июня 2019 года Банк России несколько раз снижал ключевую ставку. В последний раз ставка рефинансирования была снижена 25 октября на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) до 6,5%.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из его ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.