В ГД заявили, что обманутые дольщики могут получить на 15-25% больше, чем по договору

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Суммы компенсационных выплат, которые получат обманутые дольщики, в ряде случаев на 15-25% превысят их первоначальную стоимость по договорам долевого участия (ДДУ). Об этом сообщил в среду председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Дома реально начали достраиваться, теперь и компенсации будут выплачиваться. Кстати, по многим ДДУ сумма выплат на 15%, 20% и даже 25% больше, чем первоначальная стоимость, работает норма о рыночном определении цены компенсации. Если два года назад у обманутых дольщиков главным был вопрос, а есть ли вообще надежда на возврат денег или достройку объекта, то сейчас вопрос только в сроках", - написал Николаев в своем канале в Telegram.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 кв. м. Запись ведется через специальный сервис на сайте фонда. Выплату возмещений гражданам будет осуществлять банк-агент ДОМ.РФ.

Ранее на сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства сообщалось, что ДОМ.РФ с 3 декабря начал принимать заявления от дольщиков тех долгостроев, по которым на наблюдательном совете фонда было решено выплатить возмещение за квартиры, а не достраивать дома. Речь идет о проектах 11 застройщиков в семи регионах. Первым регионом, где начали приниматься заявления, стала Саратовская область, с 9 декабря заявления начнут принимать в Ивановской области, с 10 декабря - в Красноярском крае, с 16 декабря - в Якутии, Орловской, Пензенской и Ленинградской областях. Объем финансирования на выплату денежных средств дольщикам составляет 5,7 млрд рублей.

Наблюдательный совет фонда 15 ноября 2019 года принял решение по восстановлению прав пострадавших дольщиков в 56 домах-долгостроях в России, по 30 из них участники долевого строительства получат возмещение. Всего будут восстановлены права более 5,4 тыс. дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели направлено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.