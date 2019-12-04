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Исследование: участники рынка жилой недвижимости ожидают его стагнацию в 2020 году

Также 14% респондентов ожидаю спада на рынке жилой недвижимости

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Стагнацию рынка жилой недвижимости ожидают 63% его участников, опрошенных консалтинговой компанией PwC. Такие данные приводятся в ее исследовании "Новые тенденции на рынке недвижимости 2020", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Участники опроса в большинстве (63% респондентов) определили стадию стагнации для жилой недвижимости в 2020 году. Наибольший интерес для застройщиков в отношении цикла рынка вызывает 2021 год, когда окончится реализация проектов по стандартной схеме финансирования. Респонденты ожидают ухода мелких компаний с рынка и сильное изменение его структуры", - говорится в исследовании.

Также 14% опрошенных ожидают, что в 2020 году будет спад на рынке жилой недвижимости, 9% ждут восстановления, 14% - роста рынка. Более трети респондентов (36%) положительно оценили характер влияния государства на рынок жилой недвижимости.

Кроме того, переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу респонденты считают основным событием 2019 года, которое повлияло на рынок жилой недвижимости. Среди возможных последствий перехода 28% участников рынка назвали снижение рентабельности девелоперских проектов, 26% - консолидацию основных игроков рынка, 19% - решение проблемы обманутых дольщиков. При этом, по мнению 68% опрошенных, несмотря на возросшие гарантии со стороны банков в условиях проектного финансирования, покупательский спрос на покупку жилья не вырастет.

Помимо этого, 71% респондентов ожидает в 2020 году рост цен на сделки по продаже жилья, учитывая переход на проектное финансирование, уровень платежеспособности населения и уровень конкуренции между проектами. По прогнозам участников рынка рост может составить от 5% до 10%. Однако 29% опрошенных считают, что роста цен не будет из-за возможного снижения спроса на жилье.

PwC проводила опрос с сентября по октябрь 2019 года. Среди основных компаний, прошедших опрос, были девелоперы коммерческой и жилой недвижимости, банки, инвестиционные фонды, компании-собственники и управляющие компании, ведущие свою деятельность преимущественно на территории Москвы и Санкт-Петербурга, меньшим образом в регионах. При этом отмечается, что при обработке результатов для блока "Жилая недвижимость" ответы компаний, задействованных в секторе жилой недвижимости, учитывались с большим весом, чем ответы респондентов из иных секторов.

О переходе на проектное финансирование

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Россия
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