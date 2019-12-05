Власти Забайкалья готовы к любому механизму предоставления льготной ипотеки

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края подготовились к любому из возможных механизмов предоставления льготной дальневосточной ипотеки под 2% годовых, сообщил в четверг журналистам глава регионального Минстроя Алексей Гончаров.

Президент России Владимир Путин в сентябре поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых для приобретения жилья на первичном рынке. Такое поручение глава государства дал по итогам Восточного экономического форума.

"Пока не вышло постановление правительства, нам в дальневосточных регионах не до конца понятны правила ее предоставления <...> Но мы готовы к тем механизмам, которые сейчас обсуждают и предполагают, мы заранее подготовились к разной вариативности: что будет при такой логике [предоставления ипотеки], что при другой. Есть вариант с созданием регионального оператора, есть такой, где роль оператора выполняют банки, присутствующие в регионе. Мы готовы к любому варианту", - сказал Гончаров.

Министр добавил, что к увеличению объемов строительства в регионе может привести не только льготная ипотека, но и реализация других социальных программ, например, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. "Большие объемы могут заинтересовать крупных федеральных застройщиков, что для нас интересно, поскольку их приход в регион создаст дополнительную конкуренцию, повысит интерес местных строителей", - добавил он.

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в дальневосточном регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.