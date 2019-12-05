Банк ДОМ.РФ увеличит объемы кредитования застройщиков до 1 трлн рублей в 2020 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ планирует увеличить объемы проектного финансирования застройщиков в 2020 году до 1 трлн рублей, сообщил в четверг председатель правления Банка ДОМ.РФ, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко в ходе семинара по практическому применению стандарта комплексного развития территорий.

"Банк ДОМ.РФ планирует увеличить объем сделок по проектному финансированию застройщиков до 1 трлн рублей в 2020 году", - сказал он.

Федорко уточнил, что по состоянию на начало декабря 2019 года банк одобрил 120 заявок проектного финансирования на сумму 459 млрд рублей. В стадии подготовки - еще 441 заявка на 1,5 трлн рублей. Площадь жилья, строящегося с привлечением проектного финансирования Банка ДОМ.РФ, составляет 4,6 млн кв. м. "Наша цель как уполномоченного банка в отрасли - обеспечить равный доступ к проектному финансированию всех застройщиков независимо от региона, сохранить финансовую устойчивость жилищного строительства наряду с повышением доступности жилья для людей", - подчеркнул председатель правления банка.

В конце октября на совещании в Казани министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отмечал, что Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ вошли в тройку банков-лидеров по работе с застройщиками и выдаче проектного финансирования.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.