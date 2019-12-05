{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банк ДОМ.РФ увеличит объемы кредитования застройщиков до 1 трлн рублей в 2020 году

Банк одобрил 120 заявок проектного финансирования на сумму 459 млрд рублей на начало декабря 2019 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ планирует увеличить объемы проектного финансирования застройщиков в 2020 году до 1 трлн рублей, сообщил в четверг председатель правления Банка ДОМ.РФ, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко в ходе семинара по практическому применению стандарта комплексного развития территорий.

"Банк ДОМ.РФ планирует увеличить объем сделок по проектному финансированию застройщиков до 1 трлн рублей в 2020 году", - сказал он.

Федорко уточнил, что по состоянию на начало декабря 2019 года банк одобрил 120 заявок проектного финансирования на сумму 459 млрд рублей. В стадии подготовки - еще 441 заявка на 1,5 трлн рублей. Площадь жилья, строящегося с привлечением проектного финансирования Банка ДОМ.РФ, составляет 4,6 млн кв. м. "Наша цель как уполномоченного банка в отрасли - обеспечить равный доступ к проектному финансированию всех застройщиков независимо от региона, сохранить финансовую устойчивость жилищного строительства наряду с повышением доступности жилья для людей", - подчеркнул председатель правления банка.

В конце октября на совещании в Казани министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отмечал, что Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ вошли в тройку банков-лидеров по работе с застройщиками и выдаче проектного финансирования.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Минстрой может начать стимулировать регионы для строительства качественного жилья
Глава ведомства Владимир Якушев допустил, что в этих целях можно использовать уже существующую программу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС