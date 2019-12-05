Якушев заявил, что стандарт комплексного развития территорий должен вводиться постепенно

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Стандарт комплексного развития территорий не планируется делать обязательным для застройщиков в ближайшее время, требуется переходный период для его введения, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на семинаре по применению этого стандарта.

"Мне коллеги сказали, что здесь уже проведено очень много дискуссий, было некоторое напряжение, что с завтрашнего дня мы введем этот стандарт, и с завтрашнего дня строить по-другому в нашей стране просто будет нельзя <...> Очень важно, чтобы был переход. Поэтому то, что касается стандарта: мы идем в классической системе, когда все к этому должны привыкнуть", - сказал глава Минстроя.

Стандарт стал нормативно-техническим документом, и его уже начинают применять на практике. При этом высказываются предложения сделать его частью федерального закона или отдельным разделом в Градостроительном кодексе. По мнению Якушева, такие дискуссии преждевременны.

"Когда мы будем видеть, [что] у нас масса пилотных проектов запущена сегодня в регионах [с применением данного стандарта], что этот стандарт будет приживаться, после этого, наверное, мы уже созреем для того, чтобы ему придать иное звучание", - отметил министр, пояснив, что применение стандарта комплексного развития территорий потребует серьезных компетенций от застройщиков и тех, кто влияет на градостроительную политику.

Якушев уточнил, что для перехода на обязательное применение стандарта двух-трех лет не хватит, так как этот срок сопоставим с циклом строительства одного дома. "Если говорить в целом о внедрении на всей карте России, я думаю, что это как минимум два политических цикла", - добавил он.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Документ будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Стандарт разработан ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России.

Семинар по практическому применению стандарта комплексного освоения территорий собрал около 400 специалистов из 56 регионов России. В нем принимают участие представители региональных органов власти, главные архитекторы регионов и городов, руководители более 160 компаний-застройщиков, у которых сегодня в стройке находится порядка 25 млн кв. м. Это составляет 20% текущего жилищного строительства в стране. Организаторами семинара выступили ДОМ.РФ и КБ Стрелка.

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