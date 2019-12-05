Минстрой: стандарт комплексного развития территорий повышает стоимость новостроек

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Застройщики, которые возводят жилые дома по стандарту комплексного развития территорий, получают экономическую выгоду, так как квартиры в таких новостройках стоят дороже и продаются быстрее, сообщил в четверг журналиста министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на семинаре по применению данного стандарта.

"Мы видим, что стандарт на практике применяется многими застройщиками. Они, не скрывая, говорят о тех эффектах, которые они получают. Растет цена недвижимости, когда они этот стандарт используют. И, естественно, та среда, которую они создают, - люди гораздо охотнее селятся в этих микрорайонах. Поэтому и экономический эффект, и социальный эффект налицо", - сказал Якушев.

Он отметил, что банки при рассмотрении заявок от девелоперов на проектное финансирование обращают внимание на концепцию застройки микрорайона, городскую среду, так как это влияет на продажи.

В свою очередь генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник добавил, что качественные проекты жилищного строительства продаются быстро, что позволяет застройщикам ускорять оборот вложенных средств.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Документ направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и является методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Стандарт разработан ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России.

Семинар по практическому применению Стандарта комплексного освоения территорий собрал около 400 специалистов из 56 регионов России. В нем принимают участие представители региональных органов власти, главные архитекторы регионов и городов, руководители более 160 компаний-застройщиков, у которых сегодня в стройке находится порядка 25 млн кв. м. Это составляет 20% текущего жилищного строительства в стране. Организаторами семинара выступили ДОМ.РФ и КБ Стрелка.