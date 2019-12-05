ДОМ.РФ бесплатно предоставит застройщикам проекты-победители конкурса стандартного жилья

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Застройщики смогут бесплатно использовать проектные решения, победившие на открытом международном конкурсе дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. Об этом сообщил журналистам гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник на семинаре по практическому применению Стандарта комплексного освоения территорий.

"Мы их сделаем проектами повторного применения и безвозмездно предоставим застройщикам", - сказал он. Плутник подчеркнул, что все проекты будут размещены в открытом доступе с заключениями экспертизы и проектной документацией, чтобы застройщики не несли затраты на ее оформление.

"Эта работа уже ведется, в начале 2020 года мы ее завершим", - сказал руководитель госкомпании.

Проектно-сметная документация для 13 проектов-победителей с начала 2019 года разрабатывается архитектурным бюро ТПО Резерв, работа ведется при сопровождении авторов проектов, уточнили ТАСС в госкомпании.

Открытый международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки проводился по поручению правительства Минстроем России совместно с ДОМ.РФ и КБ "Стрелка" в 2017-2018 годах. По условиям конкурса проекты должны были отвечать современным тенденциям в архитектуре, градостроительстве и потребительском спросе. На конкурс было подано 298 заявок из 39 стран мира, участниками было разработано 925 проектов домов. В итоге жюри выбрало 20 финалистов и проектов-победителей.