Минстрой может начать стимулировать регионы для строительства качественного жилья

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает возможность финансового стимулирования регионов для строительства качественного жилья по стандарту комплексного развития территорий. Об этом журналистам в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на семинаре по применению этого стандарта.

"На данный момент пока в правилах финансирования у нас нигде это не прописано. Но мы действительно об этом думаем, потому что всегда, помимо агитации, есть еще и финансовый стимул. Может быть, через какое-то время субъектам это предложим", - сказал он.

Глава Минстроя отметил, что на данном этапе важно рассказывать регионам об успешном опыте применения стандарта комплексного развития территорий. "А после этого, конечно, подумаем, как их финансово стимулировать", - добавил он.

Якушев допустил, что для этого можно использовать уже существующую программу стимулирования жилищного строительства или программу расселения аварийного жилья.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Документ направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и стал методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Стандарт разработан ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России.

Семинар по практическому применению стандарта комплексного освоения территорий собрал около 400 специалистов из 56 регионов России. В нем принимают участие представители региональных органов власти, главные архитекторы регионов и городов, руководители более 160 компаний-застройщиков, у которых сегодня в строительстве находится порядка 25 млн кв. м. Это составляет 20% текущего жилищного строительства в стране. Организаторами семинара выступили ДОМ.РФ и КБ Стрелка.