ЦБ предлагает субсидировать ставки по кредитам для застройщиков в малых городах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Центробанк предлагает субсидировать кредитные ставки девелоперам, которые строят жилье по эскроу-счетам в малых городах. Об этом сообщила в четверг заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на семинаре по применению стандарта комплексного развития территорий.

"Мы видим, что в малых городах строят региональные застройщики, маржинальность проектов которых находится на очень низком уровне. Понимая, что в малых городах строительство тоже должно осуществляться, <...> мы готовим предложение вместе с Минстроем, ДОМ.РФ и Минфином. Мы будем предлагать возможность субсидирования ставки именно тем застройщикам, которые строят в малых городах", - сказала она.

Сейчас такая возможность предоставлена застройщикам, которые относятся к малому и среднему бизнесу, добавила Полякова.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.