Минстрой увидел положительную динамику по вводу жилья впервые за пять лет

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Динамика ввода жилья в России впервые за пять лет стала положительной, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на конференции об итогах 2019 года на рынке недвижимости.

"С 2015 года, когда в стране было сдано 85 млн кв. м жилья, статистика пошла на понижение, 2019 год - первый год, когда понижающаяся статистика переходит в рост", - сказал министр.

Якушев уточнил, что на 1 ноября увеличение ввода по многоквартирным домам составило 1,9%, по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) - 14,5%.

Во второй половине ноября замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сообщал, что в период с января по ноябрь 2019 года в РФ в эксплуатацию введено более 55 млн кв. м жилья.

По данным Росстата, в 2018 году объем ввода жилья в РФ составил 75,3 млн кв. м.