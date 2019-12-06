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Меры поддержки небольших застройщиков обсудят на президиуме по нацпроектам

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, "этих застройщиков однозначно нужно спасти"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Инструменты поддержки некрупных застройщиков, испытывающих сложности с проектным финансированием, обсудят на президиуме по нацпроектам 9 декабря. Об этом сообщил в пятницу глава Минстроя РФ Владимир Якушев на конференции об итогах года на рынке недвижимости.

"Этих застройщиков однозначно нужно спасти. Они не должны пасть жертвой в рамках данной реформы. По классическим подходам к проектному финансированию они его не получат <...> 9 числа [декабря] у нас будет очередной президиум по национальным проектам и стратегическому развитию. Мы будем предлагать на этой площадке ряд мер, направленных как раз на поддержку небольших, но имеющих хорошую историю застройщиков", - сказал министр.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что министерство рассматривает возможность субсидирования ставок для застройщиков в регионах с низкой рентабельностью. 5 декабря заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на семинаре по применению стандарта комплексного развития территорий также отметила, что Центробанк предлагает субсидировать кредитные ставки девелоперам, которые строят жиле по счетам эскроу в малых городах. По ее словам, соответствующее предложение готовится вместе с Минстроем, ДОМ.РФ и Минфином.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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