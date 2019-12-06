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Около 5 тыс. обманутых дольщиков могут получить жилье в Москве уже в 2020 году

Всего в столице зарегистрировано около 13 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Всего в Москве зарегистрировано 13 тыс. обманутых дольщиков, из них до 5 тыс. человек могут получить жилье уже в 2020 году. Об этом в пятницу сообщил на форуме "Итоги года. Рынок недвижимости 2019" сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В настоящий момент в Москве зарегистрировано порядка 13 тыс. человек, у которых задерживаются сроки выдачи жилья <...> Мы активно за этот и начало следующего года сократив количество таких людей. Мы видим 13 тыс. дольщиков, и проблемы порядка 4-5 тыс. человек мы решим уже в 2020 году", - сказал Хуснуллин.

Он также заявил, что в Москве не ожидается глобального увеличения числа обманутых дольщиков. По его словам, власти города постараются в ближайшие два года, до конца 2021 года, основные проблемы с обманутыми дольщиками решить.

Ранее Хуснуллин сообщил, что застройщики возводят более 530 проектов по договорам долевого участия (ДДУ) на 33 млн кв. м.

Теги
Россия
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Более 530 объектов строятся в Москве по договорам долевого участия
Суммарная площадь всех строящихся по ДДУ объектов составляет 33 млн кв. м
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