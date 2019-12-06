Банк ДОМ.РФ запускает программу обмена старого жилья на новое с оплатой разницы ипотекой

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ запускает программу по обмену имеющегося жилья на квартиру в новостройке по программе "Trade-in с ипотекой", сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Суть программы в том, что застройщики принимают старую квартиру в счет оплаты новой, а Банк ДОМ.РФ предоставляет кредит на оплату разницы в цене. Этот механизм позволяет приобрести новое жилье при отсутствии свободных средств <…> Клиент экономит время на продажу квартиры и обеспечивает безопасность сделки", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления банка Данилы Литвинова.

Программа Банка ДОМ.РФ "Trade-in с ипотекой" запущена совместно с группой компаний "Инград". Ее особенностью является то, что клиенту может быть предоставлена возможность проживания в выкупленной квартире до сдачи новостройки. Сроки передачи выкупленной квартиры и проживания в ней до получения нового жилья фиксируются в договоре купли-продажи между девелопером и клиентом.

Обмен единственного жилья

Председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова считает, что ключевая особенность программы - то, что ее условия допускают возможность для покупателя новостройки жить в проданной квартире до момента получения нового жилья.

"Пожалуй, аналогов такой программы на рынке еще не было. Как правило, в классических программах trade-in владелец вторичной квартиры продает ее на "свободном" рынке, после чего решает вопросы с проживанием самостоятельно, при этом до новоселья может быть еще далеко. Поэтому чаще всего trade-in пользовались те покупатели, у которых в собственности оказывалась не единственная недвижимость, а та, которую они получили в наследство или сдавали в аренду", - сказала она ТАСС.

По мнению Доброхотовой, эта программа может, в том числе заинтересовать владельцев квартир в старых домах, которые не попали в программу реновации. "Спрос на это предложение может быть довольно высоким - при условии, что выкуп квартир не будет предлагаться со слишком большим дисконтом", - отметила эксперт.

Trade-in - это механизм по приему старого имущества в счет покупки нового. При этом цена нового товара уменьшается на стоимость старого имущества, принимаемого в зачет. По такой услуге можно приобрести недвижимость, автомобили и другие товары.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.