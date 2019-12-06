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Дольщики второго достроенного дома ЖК "Опалиха О3" в Подмосковье начали получать квартиры

Ключи от квартир получат более 600 дольщиков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дольщики второго достроенного дома в жилом комплексе (ЖК) "Опалиха О3" обанкротившегося застройщика Urban Group в Красногорском районе Подмосковья начали получать ключи от своих квартир, сообщила в пятницу пресс-служба Фонда защиты прав дольщиков. Первый дом в ЖК был заселен весной.

"Стартовала выдача ключей для дольщиков дома № 14 ЖК "Опалиха О3". Всего ключи от своих квартир получат более 600 дольщиков", - говорится в сообщении.

Выдача ключей ведется в бывшем офисе продаж Urban Group в микрорайоне Опалиха Красногорского района. Записаться на удобную дату и время можно по телефону горячей линии фонда: 8-800-7007-214.

Строительство ЖК завершает застройщик Фонда защиты прав дольщиков. На территории ЖК "Опалиха О3" расположено семь жилых домов на 2389 квартир. Дом № 7 был сдан весной, дома № 16 и 18 планируется сдать до конца года, дома № 15, 17 и 19 будут сданы в 2020 году. В ЖК будут расположены два детсада на 140 и 350 мест, их сдадут во втором полугодии 2020 года.

Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в шести жилых комплексах Urban Group. Достройка объектов финансируется из средств федерального бюджета и бюджета Московской области. С начала года ключи выданы в пяти домах Urban Group (№ 6 в ЖК "Митино О2", № 7 в ЖК "Опалиха О3" и № 7 в ЖК "Видный город", а также № 5 и № 6 в ЖК "Солнечная система"), квартиры получили более 4 тыс. дольщиков.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений было внесено около 14 тыс. квартир. Все дома будет достроены до конца 2022 года.

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