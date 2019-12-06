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Росреестр возобновил прием запросов сведений из реестра недвижимости от ФССП

В течение сентября-ноября наблюдался резкий рост использования электронных услуг и сервисов, что увеличило нагрузку на все системы сайта ведормства

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Росреестр в пятницу возобновил прием запросов сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП), который был приостановлен из-за сбоя в системе, сообщила пресс-служба Росреестра.

"В рамках взаимодействия представители руководства двух служб достигли договоренности по оптимизации алгоритмов направления информационными системами ФССП России запросов сведений ЕГРН, предоставляемых Росреестром", - говорится в сообщении.

В течение сентября-ноября ведомство наблюдало резкий рост использования электронных услуг и сервисов, что увеличило нагрузку на все системы сайта Росреестра. Это привело к однодневной остановке процесса обработки заявок на кадастровый учет и регистрацию прав собственности. В конце ноября запросы вместо обычных 1-2 суток обрабатывались по 4-5 суток после пребывания в очереди. 29 ноября Росреестр назвал запросы от роботов ФССП основной причиной сбоев в системе выдачи сведений из ЕГРН и приостановил их прием.

"Помимо предоставления Росреестром таких сведений информационное взаимодействие с ФССП России ведется и в части направления в Росреестр в электронном виде постановлений о наложении ареста/снятии ареста. Эта процедура не приостанавливалась. В настоящее время информационные системы и сервисы ведомств работают в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Сбои в работе онлайн-сервисов Росреестра происходили в июне 2019 года, тогда с перебоями работали сервисы по выдаче выписок из ЕГРН и справочной информации об объектах недвижимости. В 2018 году пользователи сервисов Росреестра также несколько раз сталкивались со сбоями в их работе. В августе произошли перебои в работе центра обработки данных, которые нарушили работу Единого государственного реестра недвижимости в 49 регионах. В ноябре произошли перебои в предоставлении выписок из реестра из-за DDoS-атак.

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