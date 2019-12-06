Девелопер "Эталон" ввел 16 объектов в Московском регионе в 2019 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Группа "Эталон" ввела в эксплуатацию 16 проектов в Московском регионе за 11 месяцев текущего года. Об этом в пятницу сообщил глава Московского территориального управления Группы "Эталон" Максим Берлович на конференции об итогах года на рынке недвижимости.

"По состоянию на первое декабря мы ввели 16 объектов в разных локациях, 13 из них в пределах старой Москвы. Впереди еще декабрь, но мы практически выполнили производственный план и с точки зрения Московского подразделения Группы "Эталон", и с точки зрения приобретенной компании "Лидер-Инвест", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе девелопера, общая реализуемая площадь введенных объектов в Московском регионе составляет 286,3 тыс. кв. м.

"Помимо жилых корпусов в их число входят объекты социального назначения, например, здания хореографической школы и поликлиники", - рассказали в пресс-службе.

Во второй половине августа группа "Эталон" закрыла сделку по покупке 49% акций компании "Лидер-Инвест" у АФК "Системы". Сумма сделки составила 14,6 млрд рублей. До этого была закрыта сделка по покупке "Эталоном" 51% акций "Лидер-Инвест" за 15,2 млрд рублей. В результате группа консолидировала 100% "Лидер-Инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента своего основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Активы группы "Эталон" с учетом приобретения "Лидер-Инвест" и стопроцентной доли в проекте "ЗИЛ-Юг" включают в себя 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок. Их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м.