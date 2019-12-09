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Эскроу-счета применят в строительстве около 10 объектов в Хабаровском крае до конца года

Всего в регионе застройщики ведут строительство 85 объектов с привлечением средств дольщиков
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Механизм счетов эскроу в Хабаровском крае пока применяется при строительстве только четырех домов, возводимых с долевым участием, сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности министра строительства региона Александр Селеменев. До конца года появится еще несколько таких объектов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

"В настоящее время в крае реализуются четыре проекта строительства с использованием счетов эскроу", - сказал Селеменев. Это многоэтажка с административным зданием застройщика "Инвест-ДВ", второй этап жилого комплекса "Петроглиф парк" "Управления инвестиционных программ" в Хабаровске, многоквартирный дом с нежилыми помещениями, который строится "Специализированным застройщиком "ТАЛАН-ХАБАРОВСК", и вторая очередь дома переменной этажности с административно-торговыми помещениями, полуподземной автостоянкой и гостиничным комплексом в центре города, где застройщиком выступает компания "РП".

В комитете государственного строительного надзора правительства Хабаровского края агентству сообщили, что объектов, которые будут реализованы в крае с использованием эскроу-счетов, будет больше. "До Нового года появятся еще три-четыре таких объекта", - сказали в комитете.

Селеменев сообщил, что всего в Хабаровском крае 66 застройщиками с привлечением средств дольщиков ведется строительство 85 объектов общей площадью 1036,8 тыс. кв. метров. Большинство домов находятся в Хабаровске и Хабаровском районе, не более 2% - в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщало правительство Хабаровского края в декабре, проблемными считаются 24 объекта, состоящие из 34 многоэтажек. Своих квартир ждут более 1,4 тыс. граждан. Регион работает над вводом проблемных домов: с 2018 года жилье смогли получить более 1,1 тыс. обманутых дольщиков.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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