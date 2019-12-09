"Ведомости": "Яндекс" может арендовать офис в "Москва-сити" за 1,5 млрд рублей в год

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" может арендовать для своего нового офиса у девелоперской компании Capital Group до 44,5 тыс. кв. м в башне "Око" в деловом центре "Москва-сити" за 1,3-1,5 млрд рублей в год. Если стороны придут к соглашению, то это будет одна из самых крупных сделок на рынке офисной недвижимости за последние годы, пишет в понедельник газета "Ведомости".

Изначально компания договаривалась, что арендует у Capital Group 10 тыс. - 14 тыс. кв. м, однако теперь речь идет обо всех свободных площадях как в самом комплексе, так и в коворкинге BusinessClub, который должен открыться в январе следующего года. Сейчас в "Око" свободно от 35 тыс. до 40 тыс. кв. м, пишут "Ведомости" со ссылкой на подсчеты директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова и старшего директора отдела офисных помещений CBRE Елены Денисовой. Еще 4,5 тыс кв. м - площадь коворкинга. Получается, что "Яндекс" может арендовать до 44,5 тыс. кв. м.

Арендная ставка в "Око" может составлять 30 тыс. -33 тыс. рублей за 1 кв. м в год, говорит Денисова. Оценка Лосюкова - 35 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Таким образом, "Яндекс" ежегодно может платить за новый офис примерно 1,3-1,5 млрд рублей. "Если стороны договорятся, то это будет одна из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости за последние несколько лет", - сказали опрошенные "Ведомостями" консультанты.

Последний раз примерно столько же арендовал в 2017 году Сбербанк в бизнес-центре Poklonka Place. Как пишет газета, в этом году рекордная сделка также за "Яндексом": "Яндекс.Маркет" арендовал 15, 8 тыс. кв. м в Lotte на Новом Арбате в Москве. Сумму арендной платы за эти площади издание не приводит.

"Мы растем и развиваемся, поэтому постоянно рассматриваем различные варианты для расширения", - сообщил "Ведомостям" представитель "Яндекса". Детали переговоров он комментировать не стал. Источник, близкий к компании, подтвердил газете, что среди рассматриваемых вариантов есть в том числе "Око". Представитель Capital Group от комментариев отказался.

Переговоры между "Яндексом" и Capital Group осложняет то, что на часть свободных площадей в "Око" претендуют другие компании, говорят собеседники "Ведомостей". Так, Модульбанк Артема Аветисяна может приобрести там до 9 тыс. кв. м, еще около 7 тыс. кв. м хочет арендовать фармкомпания Novartis. Сейчас переговоры с ними приостановлены, так как для Capital Group крупный клиент предпочтительнее. Источник, близкий к Модульбанку, сообщил изданию, что сейчас сделка по "Око" находится под вопросом, причины он не объяснил, а представитель Novartis на запрос "Ведомостей" не ответил.

Что арендует "Яндекс"

По данным издания, компания занимает около 55 тыс. кв. м в московском бизнес-центре "Красная Роза" на ул. Тимура Фрунзе и около 30 тыс. кв. м в комплексе "Аврора" рядом с Павелецким вокзалом. Кроме того, в 2019 году "Яндекс.Маркет" арендовал 3,9 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре, а также 15, 8 тыс. кв. м в торгово-деловом центре Lotte на Новом Арбате для размещения своей штаб-квартиры.

Согласно отчетности "Яндекса", в компании на конец сентября 2019 года работает почти 9,6 тыс. человек, что на 8% больше, чем годом ранее.