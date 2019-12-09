Медведев подписал постановление о льготной ипотеке для дальневосточников

"Я подписал постановление по утверждению условий программы "Дальневосточная ипотека", - сказал Медведев на встрече в вице-премьерами. - Меры направлены на поддержку тех, кто строит или покупает себе жилье на Дальнем Востоке".

Премьер отметил, что ситуация с жильем в этих регионах непростая, в том числе потому, что рыночная ставка оказывается для людей слишком высокой, что совершенно не мотивирует брать такие кредиты. Медведев пояснил, что в рамках новой программы государство будет субсидировать процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам до уровня 2% молодым семьям и родителям-одиночкам не старше 35 лет, проживающим на Дальнем Востоке.

Премьер попросил вице-премьера Юрия Трутнева обратить внимание на то, что по принятым решениям такую льготу можно получить только один раз. "Эта льгота должна быть направлена тем, кто собирается в купленном жилье жить, потому что люди по разным причинам покупают жилье, - подчеркнул глава правительства. - Для кого-то это объект инвестиций, для кого-то еще какие-то возможные цели". Он подчеркнул, что льготная ипотека должна касаться жилья, которое предназначено именно для личного проживания.