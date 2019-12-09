Более 60 объектов построили в России с начала года по программе "Стимул"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 20 школ, детсадов, а также объектов дорожной инфраструктуры ввели в эксплуатацию в России с начала 2019 года по программе "Стимул", направленной на развитие жилищного строительства. Еще 40 объектов из 142, планируемых к возведению в 2019 году, достроены и ждут оформления ввода, сообщается в понедельник на сайте Минстроя России.

"В 2019 году по программе "Стимул" в 42 субъектах РФ идет строительство 142 объектов. В настоящий момент 21 объект уже введен в эксплуатацию, еще по 40 объектам строительно-монтажные работы завершены, и ведется оформление ввода", - говорится в сообщении.

Среди построенных объектов - пять школ в Воронежской области, четыре школы и детский сад в Чечне, начальная школа и детский сад в Белгородской области. По одной школе введено в Татарстане и Краснодарском крае. Новые детские сады открыты в Кировской и Саратовской областях, построены и реконструированы дороги в Республике Марий Эл, Вологодской, Оренбургской, Ульяновской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Строительство 42 объектов в 24 регионах идет с отставанием от графика из-за корректировки проектной документации.

"В будущем министерство будет еще активнее администрировать и контролировать процесс строительства в субъектах. Рассчитываем, что регионы смогут правильно организовать процесс на своей территории: грамотно пройдут все этапы от подготовки проектно-сметной документации до заключения контрактов и выхода на объект. Таким образом мы намерены навести порядок в инвестиционных программах, идущих за счет средств федерального бюджета", - сказал на совещании с представителями региональных органов власти глава Минстроя Владимир Якушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. В 2019 году из федерального бюджета на строительство объектов по программе "Стимул" направлено 22,5 млрд. рублей. В 2020 году запланировано строительство порядка 215 объектов.