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Обновлено 

Медведев: показатели по переселению из ветхого жилья в среднем перевыполнены в три раза

Премьер-министр заявил, что в 10 регионах РФ работа не начиналась

ГОРКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Показатели по переселению из ветхого жилья по состоянию на ноябрь были перевыполнены в три раза в среднем по РФ, но в 10 регионах работа не начиналась. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза, но это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу. Как всегда ситуация пестрая, по состоянию на 1 декабря в 10 субъектах нашей страны реализация программ расселения даже не зачиналась", - констатировал Медведев.

В новость были внесены изменения (16.37 мск) — обновлена информация по тексту.

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Россия
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