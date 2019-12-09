Только 5% многодетных семей в 2019 году получили участки для строительства домов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Только 24,5 тыс. многодетных семей за девять месяцев 2019 года получили земельные участки для строительства частных домов, что составляет порядка 5% от нуждающихся в такой мере поддержке. Еще почти 480 тыс. семей стоят на учете, сообщил в понедельник замглавы Минстроя Никита Стасишин на парламентских слушаниях комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По его словам, проблема в первую очередь заключается в том, что зачастую земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой, в том числе не построены дороги, не подведена электроэнергия.

"Порядка 479 тыс. семей стоят на учете как нуждающиеся в получении таких земельных участков. Порядка 24,5 тыс. семей только получили такие земельные участки. Иными мерами поддержки воспользовались еще порядка 2900 семей", - сказал Стасишин.

На показатели повлияло и то, что до последнего момента под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) нельзя было брать ипотеку, так как банки не расценивали земельный участок как ликвидный залог, отметил замминистра. Сейчас Минстрой разработал программу по стимулированию ИЖС, которая позволяет брать ипотеку под индустриальное индивидуальное жилищное строительство. При этом ипотечный кредит может быть предоставлен по ставкам, которые предполагаются при участии семьи в льготных программах.