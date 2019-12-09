Степашин назвал регионы, которые не справились с программой по расселению аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Программа по переселению граждан из аварийного жилья не выполнена в четырех регионах России - в Крыму, Севастополе, Туве и Приморском крае. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"На сегодняшний точные "двоечники" - это Тува, есть проблемы по переселению у нас во Владивостоке, в Крыму и Севастополе, к сожалению. Эти четыре региона", - сказал он.

Также Степашин добавил, что предложение Минстроя ремонтировать ветхое предаварийное жилье (с износом до 70%), нужно подробно изучить.

"Надо разобраться, что такое предаварийное жилье. Если ни один ремонт его не вытянет, зачем тратить лишние деньги? Надо ввести его в категорию аварийного жилья. Мы должны были переселить изначально 530 тыс. по регистрации 2018 года, сейчас около 1 млн человек. Как только программа заработала, люди стали показывать истинное состояние аварийного жилья", - отметил он.