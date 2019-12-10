В правительстве предложили ввести новый принцип возврата субсидий на жилье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Субсидия на покупку и строительство жилья, выданная участникам федеральной целевой программы (ФЦП) "Устойчивое развитие сельских территорий", не подлежит возврату в бюджет, если нет злоупотреблений при ее использовании и нецелевого использования средств, заявил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский на слушаниях по делу о субсидиях.

"Общий принцип очень простой - если нет нецелевого использования субсидии, нет злоупотребления при использовании субсидии - то эта субсидия взысканию не подлежит", - сказал он.

Он добавил, что он подал соответствующее предложение в правительство РФ и получил положительный отзыв.

Слушания в КС прошли в связи с обращением жительницы Ростовской области Марины Алисовой, которая работает в сельской больнице и получила по ФЦП 1,2 млн рублей на строительство и покупку жилья. По условиям ФЦП, она была обязана в течение года и пяти месяцев с момента получения денег зарегистрировать жилье в собственность.

Алисова решила построить дом и наняла подрядчика, который не построил дом в срок, а затем скрылся с деньгами. Власти Ростовской области подали на Алисову в суд с требованием вернуть субсидию и добились того, чтобы ответчицу обязали вернуть деньги. Алисова после этого обратилась в КС с просьбой признать пункты и абзацы типового положения о соцвыплатах жителям села противоречащими Конституции РФ.

Само решение Конституционный суд вынесет позже.