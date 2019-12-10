{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В правительстве предложили ввести новый принцип возврата субсидий на жилье

Полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский считает, что субсидия не должна подлежать возврату, если ею не злоупотребляют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Субсидия на покупку и строительство жилья, выданная участникам федеральной целевой программы (ФЦП) "Устойчивое развитие сельских территорий", не подлежит возврату в бюджет, если нет злоупотреблений при ее использовании и нецелевого использования средств, заявил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский на слушаниях по делу о субсидиях.

"Общий принцип очень простой - если нет нецелевого использования субсидии, нет злоупотребления при использовании субсидии - то эта субсидия взысканию не подлежит", - сказал он.

Он добавил, что он подал соответствующее предложение в правительство РФ и получил положительный отзыв.

Слушания в КС прошли в связи с обращением жительницы Ростовской области Марины Алисовой, которая работает в сельской больнице и получила по ФЦП 1,2 млн рублей на строительство и покупку жилья. По условиям ФЦП, она была обязана в течение года и пяти месяцев с момента получения денег зарегистрировать жилье в собственность.

Алисова решила построить дом и наняла подрядчика, который не построил дом в срок, а затем скрылся с деньгами. Власти Ростовской области подали на Алисову в суд с требованием вернуть субсидию и добились того, чтобы ответчицу обязали вернуть деньги. Алисова после этого обратилась в КС с просьбой признать пункты и абзацы типового положения о соцвыплатах жителям села противоречащими Конституции РФ.

Само решение Конституционный суд вынесет позже.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ульяновский губернатор уволил министра строительства за срыв срока сдачи домов
Свое решение Сергей Морозов объяснил тем, что каждый чиновник должен отвечать за невыполнение обещаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС