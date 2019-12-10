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Госдума усилила защиту прав добросовестных приобретателей недвижимости

Закон вводит запрет на истребование государством жилого помещения у добросовестного приобретателя

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, который позволит признавать добросовестными приобретателями тех лиц, которые купили недвижимость у мошенников, основываясь на информации из государственного реестра прав на недвижимое имущество и не зная об отсутствии у продавца права на продажу этого имущества.

В первую очередь законом вводится запрет на истребование государством жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина. Причем эта норма распространяется и на добросовестных приобретателей, которые получили имущество безвозмездно. Суд будет отказывать в истребовании в собственность государства жилого помещения у добросовестного приобретателя, если с момента госрегистрации его прав на нее прошло три года.

Как пояснил ранее глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, на сегодняшний день продолжают возникать ситуации, когда граждане приобретают жилье у мошенников, не имевших право продавать данную недвижимость. Таким пострадавшим лицам, как правило, сейчас не выплачиваются компенсации. Для решения этой проблемы в Гражданском кодексе теперь будет прописано, что добросовестным приобретателем недвижимого имущества является тот, кто при покупке полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал об отсутствии у продавца права на отчуждение этого имущества.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Ранее Госдума приняла закон о выплате компенсаций добросовестным приобретателям жилья, которое было изъято у них по решению суда из-за того, что предыдущие сделки с ним были совершены с нарушениями закона. При этом собственник может выбрать, будет ли ему начислена компенсация по кадастровой или по рыночной стоимости недвижимости.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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