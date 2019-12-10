Госдума попросит кабмин ускорить принятие нормативной базы по выплатам членам ЖСК

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума подготовит обращение к председателю правительства РФ с призывом ускорить принятие нормативного акта, позволяющего членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) получать компенсации в случае банкротства застройщика. С таким предложением во вторник в ходе заседания нижней палаты выступил спикер Вячеслав Володин.

"Есть предложение подготовить обращение к председателю правительства. Учитывая, что председатель правительства поддержал нас в этом в этом вопросе, высказать слова благодарности [главе кабмина] Дмитрию Анатольевичу [Медведеву], но вместе с этим обратить внимание на то, что ведомства и министерства до сегодняшнего дня не подготовили проект нормативного акта", - сказал Володин.

Председатель Госдумы выразил обеспокоенность, что в ближайшее время "люди не получат выплаты, а у них каждый день как последний, там судьба решается".

"Просим как можно быстрее высказать позицию официальную. Либо, действительно, мы пригласим представителя правительства на рассмотрение этого вопроса 12 декабря… Либо в письменном виде нам хотелось бы, чтобы мы получили оформление позиции председателя правительства", - добавил он.

По словам Володина, несмотря на позицию главы кабмина, правительство "является тормозом" на пути выплат членам ЖСК. "Тем министрам и руководителям ведомств, которые отвечают за подготовку этих актов, надо быть более ответственными. Их фамилии будем дальше называть с этой трибуны", - предупредил Володин.

В октябре Госдума приняла закон, который позволил участникам ЖСК, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, получать компенсацию за счет фонда помощи обманутым дольщикам. Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр от участников строительства в деле о банкротстве застройщика.