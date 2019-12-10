Ульяновский губернатор уволил министра строительства за срыв срока сдачи домов

ТАСС, 10 декабря. Министр строительства и архитектуры Ульяновской области Алсу Садретдинова лишилась своей должности за срыв сроков введения в эксплуатацию многоквартирных домов. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в кулуарах конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" Агентства стратегических инициатив.

"Вчера после совещания, где был зафиксирован срыв срока сдачи домов, я уволил министра [строительства и архитектуры Ульяновской области Алсу Садретдинову]. Чтобы все понимали, что каждый должен отвечать за свои поступки, за свои заявления", - сказал собеседник агентства.

Морозов уточнил, что срыв сроков был в том числе по проблемным домам с обманутыми вкладчиками. "Это [сдача дома в срок] было личное обещание министра", - добавил он. Губернатор пояснил, что считает увольнение за невыполнение обещаний нормальной формой работы.

Алсу Садретдинова занимала пост министра строительства и архитектуры чуть более года - с сентября 2018 года. Ранее была депутатом Законодательного собрания Ульяновской области 5 созыва с 2013 по 2018 годы. В это время руководила в областном парламенте профильным комитетом по строительству, промышленности, транспорту и дорожному хозяйству.