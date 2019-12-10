{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ульяновский губернатор уволил министра строительства за срыв срока сдачи домов

Свое решение Сергей Морозов объяснил тем, что каждый чиновник должен отвечать за невыполнение обещаний

ТАСС, 10 декабря. Министр строительства и архитектуры Ульяновской области Алсу Садретдинова лишилась своей должности за срыв сроков введения в эксплуатацию многоквартирных домов. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в кулуарах конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" Агентства стратегических инициатив.

"Вчера после совещания, где был зафиксирован срыв срока сдачи домов, я уволил министра [строительства и архитектуры Ульяновской области Алсу Садретдинову]. Чтобы все понимали, что каждый должен отвечать за свои поступки, за свои заявления", - сказал собеседник агентства.

Морозов уточнил, что срыв сроков был в том числе по проблемным домам с обманутыми вкладчиками. "Это [сдача дома в срок] было личное обещание министра", - добавил он. Губернатор пояснил, что считает увольнение за невыполнение обещаний нормальной формой работы.

Алсу Садретдинова занимала пост министра строительства и архитектуры чуть более года - с сентября 2018 года. Ранее была депутатом Законодательного собрания Ульяновской области 5 созыва с 2013 по 2018 годы. В это время руководила в областном парламенте профильным комитетом по строительству, промышленности, транспорту и дорожному хозяйству.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
Сбербанк не видит ухудшения ситуации на ипотечном рынке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС