Власти Адыгеи выделят на переселение из аварийного жилья свыше 239 млн рублей до 2024 года

МАЙКОП, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" выделят на переселение граждан из аварийного жилья свыше 239 млн рублей на период до 2024 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова, информируя о реализации нацпроекта в регионе.

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года в Адыгее предстоит обеспечить жилплощадью 425 человек, проживающих в аварийном фонде, на эти цели планируется выделить свыше 239 млн рублей", - отмечают в пресс-службе.

По ее данным, на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" с учетом всех уровней финансирования в этом году направлено более 251 млн рублей. В частности, во всех муниципальных образованиях к настоящему времени на 90% выполнено благоустройство 22 общественных территорий и 35 дворов.

"Эффективность реализации нацпроектов является важным индикатором работы региональной команды и ее качественного взаимодействия с федеральными органами власти", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Он напомнил, что перед регионом поставлены задачи, которые необходимо выполнить. "Каждое направление национальных и региональных проектов отвечает за определенную сферу, которая напрямую влияет на уровень жизни граждан", - считает глава республики.