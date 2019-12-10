{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Адыгеи выделят на переселение из аварийного жилья свыше 239 млн рублей до 2024 года

Жильем планируют обеспечить 425 человек

МАЙКОП, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" выделят на переселение граждан из аварийного жилья свыше 239 млн рублей на период до 2024 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова, информируя о реализации нацпроекта в регионе.

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года в Адыгее предстоит обеспечить жилплощадью 425 человек, проживающих в аварийном фонде, на эти цели планируется выделить свыше 239 млн рублей", - отмечают в пресс-службе.

По ее данным, на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" с учетом всех уровней финансирования в этом году направлено более 251 млн рублей. В частности, во всех муниципальных образованиях к настоящему времени на 90% выполнено благоустройство 22 общественных территорий и 35 дворов.

"Эффективность реализации нацпроектов является важным индикатором работы региональной команды и ее качественного взаимодействия с федеральными органами власти", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Он напомнил, что перед регионом поставлены задачи, которые необходимо выполнить. "Каждое направление национальных и региональных проектов отвечает за определенную сферу, которая напрямую влияет на уровень жизни граждан", - считает глава республики.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАдыгея
Реклама на ТАСС
ОП предложит Минфину инвестировать средства ФНБ в рабочие места и доступную ипотеку
Общественная палата планирует обратиться в ведомство до конца 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС