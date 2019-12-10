Эксперты оценили долю спорных сделок с недвижимостью в 7% рынка

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Закон, который защищает добросовестных приобретателей жилья, купивших недвижимость у мошенников с учетом информации из госреестра, а также новелла по выплате им компенсаций, могут оказать влияние примерно на 7% сделок с недвижимостью, заключаемых в России. Такое мнение высказали во вторник опрошенные ТАСС эксперты.

Закон, принятый Госдумой во вторник, защищает добросовестных приобретателей приватизированного ранее жилья при обращении госорганов с исками об их истребовании. Ранее Госдума приняла закон о выплате компенсаций добросовестным приобретателям жилья, которое было изъято у них по решению суда из-за того, что предыдущие сделки с ним были совершены с нарушениями закона. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

"До 5-7% сделок с недвижимостью имеют пороки законности, это означает, что количество добросовестных покупателей, которые могут столкнуться с тем, что впоследствии их сделка будет признана недействительной, и они лишатся своего жилья, очень велико", - рассказала нотариус города Москвы, член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

Управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая отметила, что речь, в основном, идет о рынке вторичного жилья, где, по ее оценкам, "недействительными признаются порядка 6% сделок". Она отметила, что, по сравнению с рынком новостроек, "сделка купли-продажа предполагает более свободную форму соглашения между сторонами, что открывает перед мошенниками большой простор для злоупотреблений".

Нарушения провоцирует письменная форма сделки без нотариального удостоверения, считает Игнатенко. Например, мошенники нередко пользуются правовой неграмотностью населения, когда в договор включаются пункты, суть которых граждане не понимают. "Поэтому достоверность сведений государственных реестров не может быть гарантирована в полном объеме", - считает нотариус. В частности, такие ситуации возникают при игнорировании интересов несовершеннолетних при продаже квартиры - для оспаривания сделки мошенники пользоваться нормой закона, по которой дети не должны оставаться без жилья и регистрации при операциях с недвижимостью, а их жилищные условия не могут ухудшиться.

Спорные ситуации возникают и после сделок с квартирами по наследству. "К примеру, человек приобретает квартиру наследника по заниженной цене якобы из-за спешки при продаже. После сделки внезапно появляется еще один наследник, который требует признать соглашение недействительным, так как он не был оповещен о наследовании. Чаще всего суд встает на сторону "потерпевшего", и покупатель лишается квартиры и денег. А суды с продавцом могут продолжаться очень долго", - сказала Литинецкая.

Закон убрал пробел

Закон, принятый думой во вторник, ликвидировал правовой пробел и уточнил требования к так называемому "добросовестному" приобретателю, рассказали ТАСС в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты. В ведомстве отметили, что в соответствии с поправками к Гражданскому кодексу приобретатель является добросовестным, "пока исключительно в судебном порядке не будет доказано, что потенциальный покупатель знал или должен был знать об отсутствии права у так называемого продавца отчуждать объект".

"Соответственно, если потенциальный покупатель проверил недвижимость, заказав выписку из госреестра, и таким образом, удостоверился, что продавец - собственник, он признается добросовестным приобретателем", - отметили в кадастровой палате.