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Более 16,3 тыс. обманутых дольщиков получили жилье в Москве с 2011 года

С начала 2019 года в столице ввели в эксплуатацию 15 домов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Права свыше 1,65 тыс. обманутых дольщиков восстановили в Москве с начала 2019 года с вводом в эксплуатацию 15 домов, всего с 2011 года жилье получили более 16,3 тыс. человек. Об этом сообщила в среду журналистам председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"С начала 2019 года мы ввели в эксплуатацию 15 домов в четырех жилых комплексах. То есть, таким образом в Москве с начала года были восстановлены права 1651 дольщиков, а всего с 2011 года - 16 тыс. 315 дольщиков", - сказала Пятова.

Она уточнила, что дома были введены в Нагатино-Садовниках, в жилых комплексах "Борисоглебское", "Спортианый квартал" и "Царицыно". По ее словам, сейчас в дорожной карте по проблемным объектам числится 34 адреса, за счет бюджета достраиваются 13 объектов.

Ранее Пятова сообщала, что власти Москвы предусмотрели на 2020 год и плановый двухлетний период 20 млрд рублей на достройку проблемных трех жилых комплексов.

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Россия
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