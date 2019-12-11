Москомстройинвест оштрафовал застройщиков на 95 млн рублей с начала 2019 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Застройщики-нарушители в Москве были оштрафованы с начала 2019 года более чем на 95 млн рублей. Об этом сообщила в среду журналистам председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Мы не снижаем темп проверок застройщиков в Москве. С начала года мы провели более 100 внеплановых проверок. В итоге, с начала 2019 года московские застройщики-нарушители оштрафованы более чем на 95 млн рублей. Это с учетом штрафов, возложенных мировыми судьями", - сказала Пятова.

Она уточнила, что по итогам проверок было вынесено 689 постановлений о наложении административных наказаний в отношении 132 застройщиков, в том числе 597 штрафов и 92 предупреждения без денежных санкций.

По словам председателя комитета, Москомстройинвест выдал заключения о соответствии критериям (ЗОСК) для постройки по старой схеме (без эскроу-счетов) 348 объектов, что составляет 63% от общего числа получивших разрешение на строительство зданий. Общая площадь составляет более 22 млн кв. м. По проездному финансированию строят 108 объектов на 6,1 млн кв. м.

"Говоря про дольщиков, могу сказать, что для них мы создали 14 работающих сайтов, где мы выкладываем всю свежую и актуальную информацию. Вплоть до того, какие оконные рамы закупил застройщик", - добавила Пятова.

Ранее в октябре сообщалось, что Москомстройинвест, согласно федеральному закону о несостоятельности, стал единственным региональным ведомством в России, которое получило право банкротить проблемных застройщиков.