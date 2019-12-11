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Просроченная задолженность по ипотеке на первичном рынке растет в 1,5 раза быстрее общей

Объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья на начало ноября вырос до 5,942 млрд рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Просроченная задолженность по ипотеке на первичном рынке жилья, по данным на начало ноября, растет в 1,5 раза быстрее общей задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства "Долговой Консультант", подготовленом на основе анализа данных Банка России.

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"Просроченная задолженность по ипотеке на первичном рынке жилья растет в 1,5 раза быстрее общей задолженности, а доля ипотеки под залог договоров долевого участия (ДДУ) в общих ипотечных портфелях банков сокращается в 80% регионов страны", - отмечается в материале.

Объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья (ипотека под залог ДДУ) в РФ на начало ноября текущего года вырос на 17%, до 5,942 млрд рублей, говорится в исследовании. Общая задолженность по ипотеке под залог договоров долевого участия на 1 ноября с начала года увеличилась на 12%, до 1,47 трлн рублей.

В 69 из 86 регионов РФ доля кредитов на первичном рынке жилья в общем портфеле ипотеки сократилась, отмечается в исследовании. Лидерами по темпам снижения стали Томская область (-14,28%), Забайкальский край (-13,56%) и Кемеровская область (-9,11%).

"Тренд годового роста доли просроченных ипотечных кредитов может быть связан как с массовой задержкой ввода домов в эксплуатацию в данных регионах, так и с общим падением объемов выдач ипотеки на первичном рынке и переориентацией заемщиков на вторичный рынок жилья", - комментирует генеральный директор коллекторского агентства Денис Аксенов.

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