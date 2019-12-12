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Власти Саратовской области намерены ввести около 7,7 млн кв. м жилья за пять лет

Министр жилищно-коммунального хозяйства области Павел Мигачев отметил, что в регионе ведется не просто строительство новых домов, но и целых кварталов с соответствующей инфраструктурой

САРАТОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены увеличить темпы ввода жилья и за ближайшее пять лет ввести в эксплуатацию около 7,7 млн кв. м жилой площади, сообщил в четверг ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Павел Мигачев.

"По нацпроекту "Жилье и городская среда" планируется построить 8,9 млн кв. м жилья до 2024 года, из них в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,2 млн кв. м жилья. Таким образом с 2020 по 2024 годы будет построено 7,7 млн кв. м за пять лет", - рассказал министр. По его словам, в 2020 году планируется возвести 1,3 млн кв. м жилья.

Он уточнил, что в регионе ведется не просто строительство новых домов, но и целых кварталов с соответствующей инфраструктурой. "Один из [построенных в этом году] объектов - детский сад на 160 воспитанников. Также в рамках проекта построена автомобильная дорога в городе Энгельс. Все это сделано для того, чтобы обеспечить жителей не только жильем, но и создать комфортную среду", - пояснил Мигачев.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий в РФ из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. На реализацию проекта "Жилье" в 2020 году в Саратовской области будет выделено более 781 млн рублей.

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