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В Минстрое заявили, что ввод жилья в 2019 году будет сопоставим с 2018 годом

По данным Росстата, в 2018 году объем ввода жилья в России составил 75,3 млн кв. м

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ввод жилья в России по итогам 2019 года будет на уровне 2018 года, сообщил в четверг замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Рождественском саммите по итогам развития рынка недвижимости Московского региона.

По данным Росстата, в 2018 году объем ввода жилья в РФ составил 75,3 млн кв. м.

"В этом году мы прогнозируем ввод не меньший, чем в прошлый год. Мы считаем, что ввод этого года с учетом задела последних двух-трех лет будет на уровне. И следующий 2020 год будет на уровне 2018 и 2019 годов", - сказал замминистра.

В ноябре Стасишин на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сообщал, что в РФ с января по ноябрь 2019 года в эксплуатацию введено более 55 млн кв. м жилья.

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