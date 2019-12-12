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Первые курсанты в системе вузов Минобороны получили жилье в общежитиях квартирного типа

Жилье получили более 100 курсантов академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого

БАЛАШИХА /Московская область/. 12 декабря. /ТАСС/. Курсанты академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого первыми среди учащихся вузов Минобороны получили жилье в общежитиях квартирного типа, сообщило в четверг военное ведомство.

"Сегодня в жилом городке военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковном Балашихе состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. Новоселами станут более 100 будущих офицеров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "для улучшения социально-бытовых и жилищных условий курсантов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы, руководством Минобороны России было принято решение о предоставлении жилья из состава ведомственного служебного фонда на время обучения в стенах военных вузов".

"В первоочередном порядке служебным жильем обеспечиваются семейные курсанты", - говорится в пресс-релизе.

"Руководством Минобороны департаменту жилищного обеспечения поставлена задача использовать данную практику и в других в военных городках, где отсутствует потребность в обеспечении служебным жильем военнослужащих соединений и частей военных гарнизонов", - сказано в сообщении.

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