Минстрой поддержит строительство и реконструкцию магистральных сетей в городах в 2020 году

МОСКВА, 12 декабря. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовит дополнительные меры поддержки с 2020 года, которые будут направлены на строительство и реконструкцию магистральных сетей. Об этом сообщил в четверг замглавы Минстроя Никита Стасишин на рождественском саммите по итогам развития рынка недвижимости Московского региона.

"Сегодня самая большая проблема, которая существует, - износ магистральных сетей внутри городов. В первую очередь - это водоподготовка, водоотведения и во вторую очередь - это тепло. Здесь мы тоже готовим дополнительные меры поддержки со следующего года, которые будут направлены на строительство магистральных сетей и реконструкцию там, где это необходимо, для того, чтобы вовлечь новые площадки", - сказал Стасишин.

По словам замминистра, несмотря на то что внутри городов есть площадки под магистральные сети, отсутствуют технические условия на подключение. "Вместе с регионами мы сделаем так, чтобы расшить проблему с сетями. Если с газом и электричеством более-менее все понятно, то с водоподготовкой и водоотведением есть большие проблемы", - добавил он.

Как пояснил Стасишин в кулуарах форума журналистам, пока говорить об объемах финансирования программы преждевременно. "Думаю, за январь мы сформируем минимальный необходимый объем, он будет не меньше 50 млрд рублей по году. Будем обращаться в правительство", - сказал он.