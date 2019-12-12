Госдума одобрила во II чтении освобождение от НДФЛ компенсационных выплат дольщикам

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении норму об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационных выплат дольщикам. Эта поправка была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта об освобождении от налога на доходы физических лиц доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.

Поправка была внесена председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидером фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и другими депутатами. "Сегодня на пленарном заседании во втором чтении были приняты изменения в Налоговый кодекс, освобождающие от подоходного налога компенсацию обманутым дольщикам. В настоящее время такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 года. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года", - уточнил Володин в беседе с журналистами.

Он отметил, что "ранее депутаты уже приняли ряд инициатив, которые позволили решить проблемы участников долевого строительства и предотвратить появление новых обманутых дольщиков".

"В их числе закон, принятый в 2017 году и позволивший создать специальный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, - сказал председатель Госдумы. - По итогам парламентских слушаний, которые прошли в июле того же года с участием пострадавших людей, была разработана новая законодательная модель проектного финансирования с использованием счетов эскроу и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства".

"Кроме того, депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков, дали регионам право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов, уравняли в правах на компенсацию членов ЖСК с остальными участниками долевого строительства", - напомнил он.