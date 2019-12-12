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В Саратовской области в девять раз увеличат темпы переселения из аварийного жилья

В следующем году новое жилье планируется предоставить порядка 900 жителям

САРАТОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены переселить из аварийного жилья около 900 жителей в 2020 году, что примерно в девять раз больше, чем по итогам текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил ТАСС в четверг министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Павел Мигачев.

"В 2019 году в ходе реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" будут переселены около 100 человек из аварийных жилых помещений общей площадью 1,8 тыс. кв. м. В 2020 году в планах увеличить темпы и расселить уже около 900 человек", - сказал министр.

По его словам, если в текущем году всего будет расселено более 12 аварийных домов, то уже в следующем - порядка 57 площадью около 12 тыс. кв. м. Такое значительное увеличение будет возможно, в том числе благодаря росту финансирования. Если в 2019 году оно составляло около 190 млн рублей, то в 2020 году Саратовская область планирует направить на это 632 млн рублей.

"Большая часть средств будет выделена из бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ", - отметил Мигачев.

По данным министерства, сейчас в реестре аварийных числится около 700 домов, на расселение всего жилищного фонда требуется порядка 13 млрд рублей. Больше всего аварийных домов в Саратове и в других крупных городах региона - Балакове, Энгельсе и Вольске.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСаратовская область
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