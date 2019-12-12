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В Подмосковье на 14% вырос ввод в эксплуатацию многоквартирных домов с начала года

Больше всего многоквартирных домов было введено в Ленинском городском округе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Почти 460 многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в Московской области с начала года, это на 14% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства жилищной политики Подмосковья.

"С января 2019 года в Подмосковье введено в эксплуатацию 458 многоквартирных домов общей площадью 3 млн 771 тыс. 560 кв. м. Это 76 тыс. 177 квартир. В аналогичном периоде 2018 года в Московской области было введено в эксплуатацию 402 многоквартирных дома площадью 3 млн 798 тыс. 156 кв. м", - говорится в сообщении.

По словам министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой, слова которой приводятся в сообщении, больше всего многоквартирных домов было введено в текущем году в Ленинском городском округе - в этом муниципалитете появилось около 60 новых домов с общей площадью 653 тыс. кв. м.

Также в пятерку муниципальных образований по вводу жилья вошли Красногорск, Балашиха, Химки и Мытищи.

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