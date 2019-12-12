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В Новой Москве может быть создано до 10 крупных образовательных кампусов

Власти приступили к формированию концепции первого подобного объекта в Коммунарке, его площадь может составит около 200 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин ожидает, что в Новой Москве появится до 10 крупных образовательных кампусов.

"В московском регионе <...> пока нет крупных кластеров, какие уже давно реализованы в Европе, в Америке. Самое главное преимущество Новой Москвы - возможность создания образовательных кампусов <...> И я уверен, что до 10 крупных образовательных кампусов появится на новой территории Москвы", - сказал он в четверг на рождественском саммите по итогам развития рынка недвижимости Московского региона.

По словам Жидкина, сейчас власти приступили к формированию концепции первого подобного образовательного объекта в Коммунарке. Предварительно его площадь составит около 200 тыс. кв. м, будет включать колледжи и другие образовательные площадки, добавил он.

1 июля 2012 года к Москве присоединили часть юго-западных территорий Московской области. Их площадь составила 148 тыс. га. Благодаря этому столица увеличилась почти в 2,5 раза. Как рассказал Жидкин, с 2012 года в Новую Москву инвестировано 1,5 трлн рублей, причем 1,1 трлн из этого составляют внебюджетные средства. Ожидается, что до 2035 года объем инвестиций достигнет 7 трлн рублей.

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